Resmi Gazete bugün (23 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanlığı görevine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Bu vekalet görevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23-24 Ekim tarihleri arasında Rusya Federasyonu'na yapacağı ziyaret boyunca sürecek. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106. maddesi gereğince verilen bu vekaletle ilgili tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? ÇARŞAMBA CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

–– Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Beşeri Tıbbi Ürünler ve Özel Tıbbi Amaçlı Gıdaların Geri Çekilmesi Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri