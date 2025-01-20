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Resmi Gazete bugün (20 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025!

Resmi Gazete bugün (20 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025!
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Resmi Gazete 20 Ocak 2025 tarihli bugünün kararları neler olduğu merak ediliyor. Ayrıca, Resmi Gazete'nin atamalar da yayınlandı. Yasama, Yürütme ve İdare bölümlerine ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları da Resmi Gazete'de yer aldı. Bugünün kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!

Resmi Gazete 20 Ocak atama kararları yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. 20 Ocak 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? gündeme geliyor. 20 Ocak 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Resmi Gazete atama 2025! Resmî Gazete bugünün kararları neler? Detaylar haberimizdedir…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PAZARTESİ CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğuş Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2024/79, K: 2024/182 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/9/2024 Tarihli ve 2017/20729 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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