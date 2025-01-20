Resmi Gazete bugün (20 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025!

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RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER? PAZARTESİ CUMHURBAŞKANI KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Doğuş Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Galata Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 5/11/2024 Tarihli ve E: 2024/79, K: 2024/182 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 5/9/2024 Tarihli ve 2017/20729 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri