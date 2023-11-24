Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Kıbrıs'a uçmak için gittiği havalimanında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Peki, Reşit Bozdağ kimdir?

Reşit Bozdağ kimdir? Reşit Bozdağ suçu ne, neden gözaltında?

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ, Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Polis, Bozdağ'ın PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan arandığını tespit etti. Reşit Bozdağ kimdir? Reşit Bozdağ suçu ne, neden gözaltında?

REŞİT BOZDAĞ KİMDİR?

Sosyal medyada paylaştığı balya balya paralarla gündeme gelen, Reşit Bozdağ, katıldığı bir evlendirme programıyla tanınan kız arkadaşı Melis Buse Betkayan ile birlikte Kıbrıs'a tatile gitmek için İstanbul Havalimanı'na gitti. Burada kimlik kontrol noktasından geçen Bozdağ'ın bilgilerini kontrol eden polis, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranması olduğunu belirledi. Konuyla ilgili İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren ekipler, şüpheliyi polis merkezine götürdü.