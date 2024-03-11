Reşat Şahin Öztürk kimdir? Memleket Partisi İstanbul Ataşehir Belediye Başkan Adayı Reşat Şahin Öztürk kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı ise Reşat Şahin Öztürk oldu. Reşat Şahin Öztürk kimdir? Reşat Şahin Öztürk nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK KİMDİR?

Gazeteci olduğu bilinen Reşat Şahin Öztürk, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayıdır.