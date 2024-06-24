Renkli güneş kremi kullanmak zararlı mı? Renkli güneş kremi mi daha iyi renksiz mi? Renkli güneş koruyucusu nedir?

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte en çok merak edilen sorulardan biri güneş kremini nasıl kullanmalıyız? Renkli güneş kremi kullanmak cilde zarar verir mi? Renkli güneş kremi kullanmak mı yoksa renksiz güneş kremi kullanmak mı cildimiz için daha sağlıklı? Renkli güneş kreminin farkı nedir? Tüm bu soruların cevabı haberimizde…

GÜNEŞ KREMİ FAYDALARI NELERDİR?

Güneş ışığına aşırı maruz kalmak cilt sağlığına zarar verebilir. UV ışınları cilt kanseri riskini artırabilir ve erken yaşlanma, lekeler ve kırışıklıklara yol açabilir. Güneş kremi bu zararlı etkileri önler ve cildimizi korur. Son zamanlarda, cildi korurken aynı zamanda cilt tonuna uygun renk sağlayan renkli güneş kremleri gündeme geldi.

RENKLİ GÜNEŞ KREMİ NEDİR?

Renkli güneş kremi, cilt tonunuzu eşitleyerek cildinizi güneş ışınlarından korumaya yarayan güneş kremi türüdür.

RENKLİ GÜNEŞ KREMİ Mİ YOKSA RENKSİZ GÜNEŞ KREMİ Mİ?

Renkli güneş kremi ve renksiz güneş kremi arasındaki en büyük fark, renkli güneş kreminin cilt tonunu eşitleyen pigmentler içermesidir. Renksiz güneş kremi ise cilt tonunu değiştirmez. Sizi sadece güneş ışınlarından korur.

RENKLENDİRİCİLİ GÜNEŞ KREMİ FARKI NE?

Renkli güneş kremi cilt tonunu eşitler. Renkli güneş kremi, ciltteki leke, sivilce izi ve diğer kusurları fondöten etkisi ile gizleyerek cilt görünümünü iyileştirebilir.

RENKLİ GÜNEŞ KREMİ NASIL UYGULANIR?

Renkli güneş kremi, diğer güneş kremleri gibi kullanılır. Güneşe çıkmadan 20 dakika önce yüze ve boyuna uygulanır. Yüzme, terleme veya havlu ile kurulanma gibi aktivitelerden sonra tekrar uygulanmalıdır.

RENKLİ GÜNEŞ KREMİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Parlama yapabilir: Renkli güneş kremleri, parlama yapabilir. Bu nedenle, cildinize uygun güneş kremi seçmek önemlidir.

Akabilir: Renkli güneş kremleri, yüze uygulandıktan sonra akma yapabilir. Bu sebeple, suya dayanıklı bir renkli güneş kremi seçmek gerekir.

Cildi tahriş edebilir: Bazı renkli güneş kremleri, ciltte tahrişe neden olabilir. Bu nedenle, hassas ciltler için üretilmiş bir renkli güneş kremi seçmek önemlidir.

Tabi ki cildinize en uygun olan güneş kremini seçmek için doktorunuza başvurunuz.