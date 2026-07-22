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Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’dan duygulandıran paylaşım: Özlüyorum

Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı’dan duygulandıran paylaşım: Özlüyorum
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Geçtiğimiz 3 Haziran’da vefat eden ünlü televizyoncu Reha Muhtar’ın, şarkıcı Nilüfer ile birlikte evlat edindikleri kızları Ayşe Nazlı, babasını doğum gününde unutmadı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan Ayşe Nazlı, babasını bir kez daha özlem ve rahmetle andı.

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer ve ünlü televizyoncu Reha Muhtar, 2000 yılında henüz dört aylıkken Ayşe Nazlı’yı evlat edinmişti.

Geçtiğimiz 3 Haziran günü hayatını kaybeden usta televizyoncu Reha Muhtar’ın vefatı, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini ve medya dünyasını yasa boğmuştu. Babasının acısıyla sarsılan Ayşe Nazlı, babasını doğum gününde sosyal medya hesabında paylaştığı video ile andı.

SENİ HER GÜN BİRAZ DAHA ÇOK ÖZLÜYORUM

Babasının doğum gününü kutlayan Ayşe Nazlı yaptığı duygusal paylaşımın altına “İyi ki doğdun babişkom. Sen hep 21 Temmuz'un ikimizin günü olduğuna inanır, doğum günümüzü birlikte kutlardın. Bu yıl sensiz… Doğum günün kutlu olsun. Seni her gün biraz daha çok özlüyorum.” notunu düştü.

Hüzün dolu bu paylaşım sevenlerini duygulandırdı.

Kaynak: Haberler.com
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