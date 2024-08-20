Reha Muhtar neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir? Reha Muhtar entübe edildi mi, son durumu nedir?

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REHA MUHTAR NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan ve bilinci kapanan ünlü sunucu Reha Muhtar yoğun bakımda entübe edildi.

REHA MUHTAR ENTÜBE Mİ EDİLDİ?

Alınan bilgiye göre Muhtar, gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı.

Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı. Muhtar'ın, tedavi altına alındığı hastanede entübe edildiği öğrenildi.