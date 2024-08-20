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Reha Muhtar neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir? Reha Muhtar entübe edildi mi, son durumu nedir?

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Ünlü televizyon programcısı Reha Muhtar neden hastaneye kaldırıldı ve hastalığı nedir soruları gündeme geliyor. Reha Muhtar'ın sağlık durumu ve son hali merak ediliyor. Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında ve Reha Muhtar yaşıyor mu soruları sorgulanıyor. Peki, Reha Muhtar neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir? Reha Muhtar entübe edildi mi, son durumu nedir?

Reha Muhtar entübe mi edilir ve Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl olduğu araştırılıyor. Sunucu Reha Muhtar neden hastaneye kaldırıldığı ve son durumu nasıl sorularına yanıt aranıyor. Reha Muhtar neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir? Reha Muhtar entübe edildi mi, son durumu nedir? Detaylar haberimizdedir...

REHA MUHTAR NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Yalısının merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan ve bilinci kapanan ünlü sunucu Reha Muhtar yoğun bakımda entübe edildi.

Reha Muhtar neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir? Reha Muhtar entübe edildi mi, son durumu nedir?

REHA MUHTAR ENTÜBE Mİ EDİLDİ?

Alınan bilgiye göre Muhtar, gece 01.00 sıralarında Sarıyer'de evinin içindeki merdivenlerden düşerek yaralandı.

Oğlunun durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Muhtar, hastaneye kaldırıldı. Muhtar'ın, tedavi altına alındığı hastanede entübe edildiği öğrenildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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