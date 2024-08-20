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Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında, nereli? Reha Muhtar'ın hayatı ve kariyeri...

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REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da doğdu. Türk gazeteci, televizyoncu, ve köşe yazarı olan Muhtar, özellikle 1990'lı yıllarda sunduğu "Ateş Hattı" programıyla tanınmıştır. Reha Muhtar, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamladı.

Reha Muhtar kimdir? Reha Muhtar kaç yaşında, nereli? Reha Muhtar'ın hayatı ve kariyeri...

REHA MUHTAR HAYATI VE KARİYERİ

Gazetecilik kariyerine TRT'de başladı ve burada uzun yıllar çeşitli programlar sundu. TRT'deki başarısıyla adından söz ettiren Muhtar, 1993 yılında özel televizyon kanalı Show TV'ye geçti. Burada sunduğu "Ateş Hattı" programı, cesur ve tartışmalı konularıyla dikkat çekti.

"Ateş Hattı" programı, dönemin en çok izlenen tartışma programlarından biri oldu. Reha Muhtar, programda izleyicilere sunduğu sert üslup ve doğrudan sorularıyla tanındı. Bu dönemde Türkiye'nin en popüler televizyoncularından biri haline geldi. Televizyonculuğun yanı sıra gazetecilikte de aktif olarak yer aldı. Hürriyet ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Reha Muhtar, özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelmiştir. Özellikle ünlü şarkıcı Nilüfer ile olan ilişkisi ve sonrasında yaşadığı hukuki süreçler basında yer almıştır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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