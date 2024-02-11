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Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor?

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Müslüman aleminin birçok mübarek günü vardır. 2024 yılı içerisinde de her bir mübarek günün farklı bir tarihi belirlenmiştir. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Regaip Kandili ne zaman? sorusu yer alıyor. Peki, Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihe denk geliyor?

Regaip Kandili ne zaman? sorusu vatandaşların arama motorlarında sıklıkla arattığı bir soru olarak yer alıyor. Kandil gününün ne zaman olduğu Müslüman aleminin merak konusu. Peki, Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihe denk geliyor?

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2024?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 2024 yılı Regaip kandili 11 Ocak 2024 Pazar günü idrak edecektir. 11 Ocak 2024 Pazar Kandil günleri arasında yer almıyor. Buna göre bugün kandil gecesi değildir. Aşağıda yer almakta olan takvimde 2024 yılında yer almakta olan dini günler bulunmaktadır.

Regaip kandili ne zaman 2024? Regaip kandili bu yıl hangi tarihte, hangi güne denk geliyor?

KANDİL GÜNLERİ 2024

2024 yılı kandil günleri ve kadir gecesi tarihleri şu şekildedir:

Regaib Kandili : 11 Ocak 2024 Perşembe

Miraç Kandili : 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili : 24 Şubat 2024 Cumartesi

Kadir Gecesi : 5 Nisan 2024 Cuma

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

Emir Ceran
Emir Ceran
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