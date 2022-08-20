Refika Birgül kimdir? Refika Birgül nereli, kaç yaşında? Refika Birgül'ün eşi kimdir?

Yaptığı tarifler ve eğlenceli sunumuyla çok sevilen Refika Birgül hakkında Refika Birgül kimdir, evli mi? Refika Birgül'ün eşi kimdir? sorularının yanıtları aranıyor. Refika Birgül kaç yaşında, nereli? Refika'nın Mutfağı sunucusu olan Refika Birgül'ün hayatı ve biyografisi nedir?

Refika Birgül kimdir? soruusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Televizyonların sevilen şeflerinden olan Refika Birgül, "Refika ile Öze Dönüş" ile yemekseverlerle buluştuktan sonra pek çok yerde program yaptı. Peki, Refika Birgül kimdir, evli mi? Refika Birgül'ün eşi kimdir? İşte detaylar haberimizde...

REFİKA BİRGÜL KİMDİR?

Refika Birgül, 19 Mayıs 1980'de İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Kıbrıslı, babası Nevşehir'lli olan Birgül, doktor bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İlköğrenimine Yeşilköy'de bulunan Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu'nda devam eden Birgül, lise eğitimini Robert Koleji'nde tamamladı. Lise yıllarında siyah beyaz fotoğrafçılığa merak salan Refika Birgül, matematik ve fiziği birleştirerek bir dans projesi hazırladı. Birgül, lisans eğitimini Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra Londra,ya giden Birgül, da London Business School'da liderlik eğitimi aldı.

YAVUZ TURGUL'UN REKLAM AJANSINDA ÇALIŞTI

Üniversiteye devam ederken Yavuz Turgul'a ait olan Medina Turgul reklam ajansındaçalışan Birgül, reklamcı olmak isteyerek okulu bırakmaya karar verdi. Refika Birgül, 1999 Marmara Depremi yaşandıktan sonra bu kararından vazgeçti. VoIP ( voice over internet protocol) alanında kendi işini kurmaya yönelen Birgül, üniversiteden mezun olduktan sonra, İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (IKSV) organizasyon bölümünde görev aldı. Daha sonra Özel Doğan Hastanesi'nde çalışan Refika Birgül, üst düzey yönetici ve genel müdür olarak çalıştı.

TÜRK KAHVESİ YAPARAK MUTFAĞA GİRDİ

Refika Birgül'ün mutfağa girişi ailesine bol köpüklü Türk kahvesi yapmasıyla başladı. Akdeniz mutfağı ve İç Anadolu mutfağına ait yemekleri ailesinden öğrenen Birgül, Londra'ya akrabalarını görmek için gittiğinde damak zevki daha da gelişti. Farklı yemekler arayan Birgül, yemeklerde bir algoritma aradı.

YILIN EN İYİ YEMEK PROGRAMI

Kuzguncuk'ta yaşayan Refika Birgül, kitap çıkardıktan sonra bir atölyeye ihtiyaç duydu. Rum mimar Simotas'ın eseri olan ve 30 yıldır kapısına kilit vurmuş bir binayı atölyeye çevirdi. 2011'de "Arçelik'le Mucize Lezzetler" programını hazırlayan Birgül, Mucize Lezzetler; Anadolu Halk Mutfağı Derneği tarafından "En İyi Görsel Medya" alanında ödüle layık görüldü.

Refika Birgül, Boğaziçi Üniversitesi Gastronomi ve Degutasyon Kulübü tarafından "Yılın En İyi Yemek Programı" ödülünün sahibi oldu. 2013 yılında ise Time Out İstanbul Yeme İçme Ödülleri'nde "En İyi Tv Şefi" alanında ödül aldı. 2013 yılında Bahar Kitapcı ile Refika'dan markasını kuran Refika Birgül, internet üzerinden el emeği ürünlerin satışını yapıyor.

KİTAPLARI

2010 yılında Refika'nın Mutfağı/Cooking New Istanbul Style hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlandı. Kitap, basımından 1,5 ay sonra tükendi. 2013'te ''Nar'lı Tarifler'', 2015'te ''Refika'dan Hızlı Tarifler'', 2016'da ''Fissler ile Düdüklü'nün Sihirleri'' kitaplarını okuyucuyla buluşturdu.

REFİKA BİRGÜL EVLİ Mİ?

Refika Birgül evli değildir.