Refik Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Refik Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz kaç yaşında, nereli? 1970 yılında Ardahan'da doğan Refik Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Evli ve üç çocuk babası olan Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın Bursa Gemlik Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmış ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adaylarını açıklamıştı. Peki, Bursa- Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz kaç yaşında, nereli?
REFİK YILMAZ KİMDİR?
- 1970 yılında Ardahan'da doğan Refik Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
- 2011-2019 yılları arasında Gemlik Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.
- 2020 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İşletme ve Yapım Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
- Evli ve üç çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı Bursa- Gemlik Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.