Üye Girişi
Haberler

Refik Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Refik Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz kaç yaşında, nereli? 1970 yılında Ardahan'da doğan Refik Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Evli ve üç çocuk babası olan Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın Bursa Gemlik Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmış ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adaylarını açıklamıştı. Peki, Bursa- Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz kaç yaşında, nereli?

REFİK YILMAZ KİMDİR?

  • 1970 yılında Ardahan'da doğan Refik Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
  • 2011-2019 yılları arasında Gemlik Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.
  • 2020 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İşletme ve Yapım Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
  • Evli ve üç çocuk babasıdır.
  • 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı Bursa- Gemlik Belediye Başkan adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Bursa Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Nazım Kaya kimdir? CHP Adıyaman Gerger Belediye Başkan Adayı Nazım Kaya kaç yaşında, nereli? Sinan Aydın kimdir? MHP Erzurum Uzundere Belediye Başkan Adayı Sinan Aydın kaç yaşında, nereli? Mustafa Işık kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Gürsu Belediye Başkan adayı Mustafa Işık kaç yaşında, nereli? Vedat Ergün kimdir? MHP Erzurum Olur Belediye Başkan Adayı Vedat Ergün kaç yaşında, nereli? Mehmet Şenses kimdir? CHP Adıyaman Çelikhan Belediye Başkan Adayı Mehmet Şenses kaç yaşında, nereli? Ahmet Coşkun kimdir? MHP Erzurum İspir Belediye Başkan Adayı Ahmet Coşkun kaç yaşında, nereli? DEM Parti Batman Beşiri Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Batman Beşiri adayı Mehmet Akif Akın kimdir? Refik Yılmaz kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ardahan Göle Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ardahan Göle adayı Serkan Yılmaz kimdir? Abdurrahman Tutdere kimdir? CHP Adıyaman merkez Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ağrı Tutak Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı Tutak adayı Mahmut Tataş kimdir? Yusuf Erdin kimdir? MHP Diyarbakır Sur Belediye Başkan Adayı Yusuf Erdin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ağrı Taşlıçay Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı Taşlıçay adayı Mehmet Ali Budak kimdir? Cemal Kobaş kimdir? Cumhur İttifakı Denizli Serinhisar Belediye Başkan Adayı Cemal Kobaş kaç yaşında, nereli? DEM Parti Ağrı Patnos Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ağrı Patnos adayı Rojbin Kartal Manzak kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title