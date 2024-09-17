Recep Tayyip Erdoğan boykot şarkısı nedir, sözleri nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Recep Tayyip Erdoğan boykot şarkısı nedir, sözleri nedir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zeka ile oluşturulan "Boykot" adlı şarkıyı paylaşarak Filistin'e destek verdi. Peki, Recep Tayyip Erdoğan boykot şarkısı nedir, sözleri nedir?
RECEP TAYYİP ERDOĞAN BOYKOT ŞARKISI NEDİR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu "Boykot" adlı şarkının videosuna da yer verdi.
Videoda, İsrail'in Filistin'e düzenlediği bombalı saldırılar, patlamalardan kaçan Filistinli çocuklar, boykot çağrısı yapılan ürünler ile dünya genelinden Filistin'e destek yürüyüşlerinden kareler yer aldı.
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