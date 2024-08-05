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Recep İvedik filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik filmi ne zaman, nerede çekildi? Recep İvedik filmi gerçek mi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Recep İvedik filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Recep İvedik konusu, özeti ve Recep İvedik oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Recep İvedik filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik konusu nedir, Recep İvedik oyuncuları kimler ve Recep İvedik özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini farkeder.

Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya'ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder.

Tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel'in bir tur otobüsünden indiğini farkeder. Artık Recep İvedik'in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel'e kendini beğendirmek...

RECEP İVEDİK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Fatma Toptaş - Sibel

Tuluğ Çizgen - Damla

Lemi Filozof - Fazıl

Hakan Bilgin - Erim

Vural Buldu - Muhsin Başaran

Volkan Cal - Murat

Sevgi Berna Biber - Ezgi

Somer Karvan - Ersin

İsmail Hakkı Ürün - Mahmut

Hakan Akın - Halil

Ertunç Şenkay - Hakan

Zeynep Aydemir - Müge

Osman Demir
Osman Demir
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