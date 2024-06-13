Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim? Recep İvedik 6 filmi konusu, oyuncuları ve Recep İvedik 6 özeti!

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RECEP İVEDİK 6 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağrılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

Recep İvedik serisinin altıncısının yönetmenliğinde ve yapımcılığında yine Togan Gökbakar'ın ve senaryosunda Şahan Gökbakar'ın imzası var. Başrollerde ise Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan ve Furkan Bayraktar yer alıyor.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Togan Gökbakar

Oyuncular: Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan, Furkan Bayraktar, Ayhan Taş

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2019 (120 dk.)

Vizyon Tarihi: 8 Kasım 2019 Cuma

Senaryo: Togan Gökbakar, Şahan Gökbakar