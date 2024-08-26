Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 6 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 6f ilmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 6 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 6konusu nedir, Recep İvedik 6 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 6 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Konusu; Recep bir gün evde televizyon izlerken kapısına gelen postacıdan aldığı bir davetiyeyle çok heyecanlanır. Üyesi olduğu Kara Ambar Kamyoncular Derneğinin Konya'da düzenleyeceği kuru fasulye festivaline çağrılmıştır. Recep haberi alır almaz hemen soluğu en yakın arkadaşı Nurullah'ın yanında alır. Recep, Nurullah'ı da yanına alıp yola çıkmak ister ama daha yolculuk başlamadan talihsizlikler ikiliyi bulur. Nurullah'ın yeğeninin işlettiği acentenin hatası sonucu ikili Konya yerine yanlışlıkla Kenya'ya varırlar.

Kenya'ya varır varmaz tek amaçları Türkiye'ye dönmek olan ikiliyi heyecanlı bir macera beklemektedir. Afrika bozkırlarında kaybolan kafadarlar farkında olmadan iki düşman yerel kabile arasındaki savaşın ortasında kalırlar. Bu alışık olmadıkları vahşi doğada karşılaştıkları tüm sorunları kendine has yöntemlerle aşmaya çalışan Recep İvedik'in başına yine birbirinden komik olaylar gelecektir.

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

Somer Karvan - Tur rehberi Ersin

Muhammed Ali Dönmez - Nurullah'ın yeğeni

Mbaye Dieng - Songa

Chidi Benjamin John - Nahu Şef

Lorraine Kadye - Zouya

Kepsin Misodi Teke - Hunkutu Şef

Vizyona girmesinin ardından yıllar geçmesine rağmen halen merakla araştırılıyor. Çekimlerin bir bölümünün Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz ormanında yapıldı. Filmdeki sahnelerin çoğu konu olarak Kenya ülkesinde geçmektedir. Fakat filmin çekildiği yer Bursa'nın Karacabey ilçesi olarak bilinmektedir.