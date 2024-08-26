Üye Girişi
Haberler

Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 6 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Recep İvedik 6 filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Recep İvedik 6 konusu, özeti ve Recep İvedik 6 oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Recep İvedik 6 filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Recep İvedik 6f ilmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Recep İvedik 6 filmini izleyecek olanların merak ettiği Recep İvedik 6konusu nedir, Recep İvedik 6 oyuncuları kimler ve Recep İvedik 6 özeti gibi konuları inceliyoruz.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Konusu; Recep bir gün evde televizyon izlerken kapısına gelen postacıdan aldığı bir davetiyeyle çok heyecanlanır. Üyesi olduğu Kara Ambar Kamyoncular Derneğinin Konya'da düzenleyeceği kuru fasulye festivaline çağrılmıştır. Recep haberi alır almaz hemen soluğu en yakın arkadaşı Nurullah'ın yanında alır. Recep, Nurullah'ı da yanına alıp yola çıkmak ister ama daha yolculuk başlamadan talihsizlikler ikiliyi bulur. Nurullah'ın yeğeninin işlettiği acentenin hatası sonucu ikili Konya yerine yanlışlıkla Kenya'ya varırlar.

Kenya'ya varır varmaz tek amaçları Türkiye'ye dönmek olan ikiliyi heyecanlı bir macera beklemektedir. Afrika bozkırlarında kaybolan kafadarlar farkında olmadan iki düşman yerel kabile arasındaki savaşın ortasında kalırlar. Bu alışık olmadıkları vahşi doğada karşılaştıkları tüm sorunları kendine has yöntemlerle aşmaya çalışan Recep İvedik'in başına yine birbirinden komik olaylar gelecektir.

RECEP İVEDİK 6 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

Somer Karvan - Tur rehberi Ersin

Muhammed Ali Dönmez - Nurullah'ın yeğeni

Mbaye Dieng - Songa

Chidi Benjamin John - Nahu Şef

Lorraine Kadye - Zouya

Kepsin Misodi Teke - Hunkutu Şef

Vizyona girmesinin ardından yıllar geçmesine rağmen halen merakla araştırılıyor. Çekimlerin bir bölümünün Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz ormanında yapıldı. Filmdeki sahnelerin çoğu konu olarak Kenya ülkesinde geçmektedir. Fakat filmin çekildiği yer Bursa'nın Karacabey ilçesi olarak bilinmektedir.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Recep İvedik 6 Recep İvedik 6 Gündem Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef kaptan kim oldu 26 Ağustos Pazartesi? Bu hafta Mavi Kaptanı - Kırmızı Takım kaptanı kim oldu? Güç Yüzükleri 2. sezon ne zaman? Güç Yüzükleri 2. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Galatasaray Young Boys hakemi nereli? Galatasaray Young Boys rövanş maçı hakemi kim, adı ne? Galatasaray Young Boys maçını hangi kanal veriyor? Galatasaray Young Boys Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Kurtuluş Kuş kimdir? Kurtuluş Kuş hayatı ve biyografisi! Kurtuluş Kuş kaç yaşında, nereli? 26-27 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Niran Ünsal kimdir? Niran Ünsal hayatı ve biyografisi! Niran Ünsal kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 26 Ağustos Pazartesi çeyrek altını hangi gelin aldı? 26-27 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Recep İvedik 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? Aloe vera bitkisi evde nerede durmalı, nasıl bakılır? Aloe vera jelinin faydaları neler, nasıl kullanılır? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Çeşme, Foça 26-27 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! A101 AKTÜEL KATALOĞU 24- 30 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 fiyat listesi! Şabaniye filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şabaniye filmi ne zaman, nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Pendik, Sultanbeyli, Esenler 26-27 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! BİM 27-30 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Görümce filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Görümce filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Karatay, Kulu, Kadınhanı 26-27 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Aksu, Gazipaşa, Finike 26-27 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi!
title