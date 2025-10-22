Real Madrid Juventus hangi kanalda? Real Madrid Juventus maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Madrid Juventus maçı hangi kanalda? Real Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Madrid Juventus maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Madrid Juventus maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Madrid Juventus maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Juventus maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid Juventus maçını Tabii Spor kullanıcıları şifresiz olarak internetten canlı izleyebilecek.

REAL MADRİD JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Madrid Juventus maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.