Rasim Şişman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman nerelerde görev yaptı?

Rasim Şişman kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından toplanan Beşiktaş Belediye Meclisi, tek aday olan en genç meclis üyesi ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Ömer Rasim Şişman'ı Beşiktaş Belediye Başkan Vekili olarak seçti. Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman nerelerde görev yaptı? Detaylar haberimizdedir...

RASİM ŞİŞMAN KİMDİR?

1991 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Şişman, ilk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü ise dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümünde yüksek lisans yapan Şişman, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) başkanlığını da yürütüyor.

Rasim Şişman

Şişman uzun yıllar boyunca CHP'de çeşitli görevlerde bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beşiktaş'tan Beşiktaş ve İBB meclis üyesi olarak seçilen Şişman, ayrıca İBB meclisi CHP grup sekreterliği görevini sürdürüyor.