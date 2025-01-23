Üye Girişi
Haberler
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Narin cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı! 'Katil kim?' sorusu yine yanıtsız kaldı

Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı

Rasim Şişman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman nerelerde görev yaptı?

Rasim Şişman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman nerelerde görev yaptı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rasim Şişman kimdir? Beşiktaş Belediye Başkan Vekili olan Rasim Şişman kaç yaşında, nereli olduğunu ve nerelerde görev yaptığını araştırılıyor. Rasim Şişman, Beşiktaş Belediye Başkan Vekilliği görevine atandı. Peki, Rasim Şişman kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Rasim Şişman kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından toplanan Beşiktaş Belediye Meclisi, tek aday olan en genç meclis üyesi ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Ömer Rasim Şişman'ı Beşiktaş Belediye Başkan Vekili olarak seçti. Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman nerelerde görev yaptı? Detaylar haberimizdedir...

RASİM ŞİŞMAN KİMDİR?

1991 yılında Kahramanmaraş'ta doğan Şişman, ilk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü ise dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümünde yüksek lisans yapan Şişman, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) başkanlığını da yürütüyor.

Rasim Şişman kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman nerelerde görev yaptı?Rasim Şişman

Şişman uzun yıllar boyunca CHP'de çeşitli görevlerde bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beşiktaş'tan Beşiktaş ve İBB meclis üyesi olarak seçilen Şişman, ayrıca İBB meclisi CHP grup sekreterliği görevini sürdürüyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Turist, gittiği süpermarkette kadın müşteriyi taciz etti
img

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
img

Süper Lig devinin yıldızı arabada 2 kadınla yakalandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Grand Kartal Otel'de bir yıl önce kalan misafir yangın riskine dikkat çekmiş

Otel müdürüyle misafir arasında bir yıl önce geçen diyalog
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
Fatih Portakal, Meral Akşener'in yeni görevini duyurdu

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif

Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.