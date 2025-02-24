Ramazanın ilk günü hangi gün, iftar saati kaçta?

İslam dünyası için derin bir manevi anlam taşıyan Ramazan ayı, oruç ibadetiyle birlikte heyecanla bekleniyor. 2025 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi, oruç tutmayı planlayan vatandaşlar tarafından merak konusu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı dini takvimine göre, Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri netlik kazandı. Peki, Ramazan ayı hangi gün başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte, merak edilen detaylar...

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, vatandaşlar "Ramazanın ilk günü hangi gün?", "İlk iftar saati kaçta?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. 2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. İlk oruç, 28 Şubat Cuma gecesi sahurun ardından tutulacak. İlk iftar vakti ise 1 Mart Cumartesi günü İstanbul'da saat 19:01'de gerçekleşecek. İftar saatleri illere göre değişiklik göstereceğinden, güncel imsakiye takvimlerinin takip edilmesi öneriliyor.

Ramazanın ilk günü hangi gün