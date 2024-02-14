Ramazanda orucu ilk ve son hangi şehir açar? Sorusu, 2024 Ramazan ayına kısa bir süre kala Müslümanlar tarafından araştırılmakta ve merak edilmekte olan sorular arasında bulunuyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayına dair detaylar zaman zaman merak edilebilmektedir. Ramazan ile ilgili pek çok detay araştırılmaya başlandı. Peki, Ramazanda orucu ilk ve son hangi şehir açar? Ramazanda iftarı ilk ve son hangi şehirler yapar?

RAMAZANDA ORUCU İLK VE SON HANGİ ŞEHİR AÇAR?

Ramazan ayının ilk gününde orucun açılma saati Türkiye genelinde coğrafi konum farklarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 2 Nisan 2022 tarihinde, orucun en erken açıldığı şehirler arasında Iğdır ve Hakkari, saat 18.35'te oruçlarını açacaklardır. Diğer yandan, orucun en son açıldığı şehirler ise Çanakkale ve Edirne olup, bu şehirlerde oruçlarını 19.46'da açacaklardır. Bu coğrafi farklılıklar, Türkiye'nin geniş yüzölçümü ve çeşitli iklim koşulları nedeniyle ortaya çıkmaktadır.