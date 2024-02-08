Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı?

Ramazan ayı ne zaman başlıyor 2024 merak ediliyor. Ramazan ayı Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Teravih Salat'ına başlanılan aydır. 2024 oruç ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Peki, Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı?

RAMAZANA KAÇ GÜN KALDI 2024?

2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür. Buna göre Ramazan ayına 61 gün vardır.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Manevi atmosferin yükseldiği Üç Aylar, Hicri Recep ayının girişiyle birlikte kapılarını aralayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre, 2024 Üç Aylar'ın müjdecisi olan Receb Ayı, 12 Ocak Cuma günü itibariyle başladı.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 12 Ocak Cuma

Regaip Kandili - 11 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 6 Şubat Salı

Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi

Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı

RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe

RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma

Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi

KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar

KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi

KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba

Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar

Aşure günü – 16 Temmuz Salı

Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi