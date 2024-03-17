Ramazan Soycak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Akören Belediye Başkan adayı Ramazan Soycak kaç yaşında, nereli?
Ramazan Soycak kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Ramazan Soycak kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Ramazan Soycak hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ramazan Soycak'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ramazan Soycak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Akören Belediye Başkan adayı Ramazan Soycak kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
RAMAZAN SOYCAK KİMDİR?
Ramazan Soycak Konya - Akören Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Akören Belediye Başkan adayı Ramazan Soycak iş adamıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.