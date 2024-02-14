RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024: Ramazan ayı hangi tarihte, ne zaman başlıyor?
2024 yılı içerisinde yer almakta olan dini günler araştırılıyor ve Ramazan ne zaman başlıyor? Sorusu, dini günler arasında en çok merak edilmekte olan sorular arasında bulunuyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı hangi tarihte, ne zaman başlıyor?
Ramazan ne zaman başlıyor? Sorusu, Müslümanlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından Ramazan ayına dair merak edilen sorulardan birisi olarak gündemde yer almakta. Diyanet'e göre Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Yeni yıla adım attığımız bu günlerde Ramazan ne zaman başlıyor? Sorusu araştırılıyor. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı hangi tarihte, ne zaman başlıyor?
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024
2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür. Buna göre Ramazan ayının başlamasına 14 Şubat Çarşamba gününden itibaren 55 gün vardır.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?
Manevi atmosferin yükseldiği Üç Aylar, Hicri Recep ayının girişiyle birlikte kapılarını aralayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre, 2024 Üç Aylar'ın müjdecisi olan Receb Ayı, 12 Ocak Cuma günü itibariyle başlayacak.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 12 Ocak Cuma
Regaip Kandili - 11 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 6 Şubat Salı
Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi
Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi
Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı
RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba
RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe
RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma
Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi
KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar
KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi
KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba
Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar
Aşure günü – 16 Temmuz Salı
Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi