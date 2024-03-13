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Ramazan Koçyiğit kimdir? Gelecek Partisi Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı Ramazan Koçyiğit kaç yaşında, nereli?

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Gelecek Partisi Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı Ramazan Koçyiğit kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Ramazan Koçyiğit kimdir? Gelecek Partisi Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı Ramazan Koçyiğit kaç yaşında, nereli?

Ramazan Koçyiğit kimdir? Gelecek Partisi Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı Ramazan Koçyiğit kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı Ramazan Koçyiğit kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ramazan Koçyiğit kimdir? Gelecek Partisi Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayı Ramazan Koçyiğit nereli? Detaylar haberimizdedir…

RAMAZAN KOÇYİĞİT KİMDİR?

Ramazan Koçyiğit, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Denizli Sarayköy Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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