Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli?
Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Ramazan Koçak hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Ramazan Koçak'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Ramazan Koçak kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
RAMAZAN KOÇAK KİMDİR?
Ramazan Koçak Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Halkapınar Belediye Başkan adayı Ramazan Koçak basın mensubudur ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.