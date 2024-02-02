Ramazan Hocayı kim, neden öldürdü? Ramazan Hoca ölüm sebebi ne?

İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülen Ramazan Hoca'nın katil zanlısının yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor. Katilin yakalandığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Peki, Ramazan Hocayı kim, neden öldürdü? Ramazan Hoca ölüm sebebi ne?

RAMAZAN HOCAYI KİM ÖLDÜRDÜ?

İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında bıçaklanarak öldürülen Ramazan Hoca'nın katil zanlısı yakalandı. Şüphelinin Beyoğlu'nda oturduğu, 'Kasten yaralama', 'tehdit', 'mala zarar verme', 'hırsızlık' suçlarından 9 kaydı olduğu öğrenildi. Zanlının tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yerlikaya: "Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ramazan Hocaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı. Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak bilinen Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı E.B. yakalandı.

RAMAZAN HOCA NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Olay, saat 14.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi'nde Ramazan Pişkin'e ait çay ocağında meydana geldi. Diyarbakır Ulu Cami'deki konuşmaları ile adını duyuran Ramazan Pişkin'in bıçaklandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Pişkin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.