Ramazan davulcularına tepki: Uyanan var, uyanmayan var

Genç bir kadın, sahur vakti çalınan ramazan davulunun artık gereksiz olduğunu savunarak erken saatlerde rahatsızlık verdiğini ve uygulamanın sonlandırılmasını istedi.

  • Bir vatandaş, Ramazan ayında sahur vaktinde davul çalınmasının artık ihtiyaç olmaktan çıktığını savundu.
  • Vatandaş, imsak vaktinin saat 06.00 olduğu ilde davulun 04.00'te çalmaya başladığını belirtti.
  • Vatandaş, Ramazan sonunda birden fazla kişinin 'Ramazan davulcusuyum' diyerek para talep ettiğini söyledi.

Ramazan ayında sahur vaktinde davul çalınmasına bir vatandaş sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Küçük bir şehirde yaşadığını belirten vatandaş, geleneksel uygulamanın artık ihtiyaç olmaktan çıktığını savundu.

"SAAT 4'TE ÇALMAYA BAŞLIYOR"

Yaşadığı ilde imsak vaktinin saat 06.00 olduğunu belirten vatandaş, davulun 04.00'te çalmaya başladığını ifade ederek, "Uyanan var, uyanmayan var. Uyananlar zaten alarmıyla uyanıyor. Artık herkesin alarmı var, ramazan davulcusuna ne gerek var?" dedi.

Davul geleneğinin günümüz şartlarında işlevini yitirdiğini dile getiren vatandaş, uygulamanın özellikle erken saatlerde rahatsızlık oluşturduğunu ifade etti.

"RAMAZAN SONUNDA PARA İSTENİYOR"

Ramazan sonunda birden fazla kişinin "Ramazan davulcusuyum" diyerek para talep ettiğini de söyleyen genç kız , "Ben artık bu işin bitmesini talep ediyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

Akarsu Muharrem:

Çok gereksiz uygulama zaten yıllar önce kalkması gerekirdi.Sonuçda bu ülkede herkes oruç tutmuyor tutman zaten saatini biliyor oruç tutmayanları neden uykusuz bırakıyorsunuz herkesin işi gücü var hayat zor çalışana saygı duymak Lazım

