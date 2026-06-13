Ramazan Burak Telli : Avrupa Yatırım Holding Olarak Ecza Deposu Satın Alarak Sağlık Sektöründeki Yatırımlarımızı Güçlendiriyoruz.

Avrupa Yatırım Holding, sağlık sektöründeki büyüme ve değer yaratma stratejisi kapsamında, Gayamed Ecza Deposu Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 51 oranındaki hissesini devralarak şirketin yönetim kontrolünü üstlenmiştir.

Ciroda % 100 Büyüme Hedefi

Bu yatırım, Avrupa Yatırım Holding’in sağlık alanındaki faaliyetlerini güçlendirme vizyonunun önemli bir adımı olarak değerlendirilirken, Gayamed’in yıllara dayanan sektörel tecrübesi ve güçlü operasyonel yapısının daha da ileri taşınması hedeflenmektedir.

2013 yılından bu yana Türkiye genelinde kamu ve özel sağlık kuruluşlarına ilaç ve tıbbi ürün tedariki sağlayan Gayamed tecrübesi ve seçkin müşteri ağı ile Holdingin yıllık cirosunun % 100 oranında artmasının planlandığı vurgulandı .

Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli,

Gerçekleştirilen yatırımın yalnızca ticari bir büyüme hamlesi olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Sağlık sektörü, toplumsal faydanın ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli alanlarından biridir. Gayamed’in sahip olduğu tecrübe, uzman insan kaynağı ve güçlü iş ortaklıklarını Avrupa Yatırım Holding’in finansal gücü ve yatırım vizyonuyla bir araya getirerek sağlık hizmetlerinin tedarik zincirine daha fazla katkı sunmayı amaçlıyoruz.”

Ramazan Burak Telli, Yatırım sonrasında operasyonel verimliliğin artırılması, hizmet kapasitesinin geliştirilmesi ve yeni iş ortaklarıyla uzun vadeli değer yaratacak projelerin hayata geçirilmesi yönünde çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti.

Avrupa Yatırım Holding, farklı sektörlerde stratejik yatırımlar gerçekleştiren ve sürdürülebilir büyüme odaklı projeler geliştiren bir yatırım şirketidir. Holding, uzun vadeli değer üretimi ve kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ramazan Burak TELLİ Yönetim Kurulu Başkanı