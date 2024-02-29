İlk oruç ne zaman? İlk iftar hangi akşam açılacak? Ramazan Bayramı ne zaman? Detaylar haberimizde. 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 1 ay boyunca oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar, ilk iftarın ne zaman açılacağını merak ediyor. Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın başlangıcı ve Ramazan Bayramı tarihleri merak konusu oldu. Peki, Ramazan ayının ilk günü ne zaman? İlk iftar, ilk sahur hangi tarihte, ayın kaçında yapılacak?

RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜ NE ZAMAN?

2024 dini takvime göre, Ramazan ayının başlangıç tarihi belirlendi. Buna göre, Ramazan ayı 11 Mart günü başlayacak. Bu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan resmi bilgiye dayanmaktadır. Ramazan ayının Mart ayında başlamasıyla birlikte, Müslümanlar için önemli bir ibadet ve manevi ay başlayacak. 10 Nisan çarşamba günü ise Ramazan Bayramı başlayacak.

RAMAZAN'IN SON GÜNÜ NE ZAMAN?

2024 yılında Ramazan ayı 30 gün süreceği için, oruç tutan kişilerin son iftarlarını açacakları tarih 9 Nisan 2024 Salı olacaktır. Bu tarih, Ramazan ayının son günü ve aynı zamanda arefe günü olarak kabul edilir. Dolayısıyla, 9 Nisan 2024 Salı günü iftar saatiyle birlikte Ramazan ayı sona erecek ve ertesi gün, yani 10 Nisan 2024 Çarşamba günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacaktır. Ramazan ayının bitişiyle birlikte Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı kutlamak üzere sevdikleriyle bir araya geleceklerdir.