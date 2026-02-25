Haberler

Ramazan ayında tepki çeken görüntüler

Güncelleme:
İstanbul'da Ramazan ayında yere atılan pideler tepki çekti. O anları kayda alan vatandaş, "İsraf ediyorlar. Şuna bakın! Görüyor musunuz? Ben de köpeklerimi getirdim" sözleriyle sitem etti.

  • İstanbul Sultangazi'de Ramazan ayında yere atılan pideler bir vatandaş tarafından tepkiyle karşılandı.
  • Türkiye'de her gün yaklaşık 5 milyon ekmek çöpe atılıyor.

İstanbul Sultangazi'de Ramazan ayında yere atılan pideleri gören bir vatandaş duruma tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, "İsraf ediyorlar. Şuna bakın! Görüyor musunuz? Ben de köpeklerimi getirdim" sözleriyle sitem etti.

HER GÜN 5 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİDİYOR

Ramazan ayında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte israf tartışması yeniden gündeme geldi. Yapılan araştırmalar, Türkiye'deki ekmek israfının boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'de her gün yaklaşık 5 milyon ekmek çöpe atılıyor.

Kaynak: Haberler.com
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı

Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

AÇIZ EKMEK BULAMIYORUZ DİYE AĞLAMAK YERİNE KENDİMİZE ÇEKİ DÜZEN VERMELİYİZ..

