Ramazan ayında tepki çeken görüntüler

İstanbul Sultangazi'de Ramazan ayında yere atılan pideleri gören bir vatandaş duruma tepki gösterdi. O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaş, "İsraf ediyorlar. Şuna bakın! Görüyor musunuz? Ben de köpeklerimi getirdim" sözleriyle sitem etti.

HER GÜN 5 MİLYON EKMEK ÇÖPE GİDİYOR

Ramazan ayında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte israf tartışması yeniden gündeme geldi. Yapılan araştırmalar, Türkiye'deki ekmek israfının boyutunu bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'de her gün yaklaşık 5 milyon ekmek çöpe atılıyor.

