Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü ne zaman 2025? Diyanet takvimi!

2025 yılında Ramazan ayı, Hicri takvime göre Recep ve Şaban aylarının ardından 1 Mart'ta başlıyor. İslam aleminde manevi hazırlıklar yapılırken, ilk oruç günü olan 1 Mart'ta sahur vaktiyle birlikte bu özel ay resmen başlayacak. Vatandaşlar, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Orucun ilk günü ne zaman 2025? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacaktır. Bu tarihte ilk oruç tutulacak olup, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahur yapılacaktır.

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RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı aydır. Bu durum, ayın kutsiyetini artırır. Kur'an'da bu ay için şöyle buyrulmaktadır:

"Ramazan ayı, insanlara doğru yolu gösteren, doğruyu ve yanlışı ayırt eden belgeler olarak Kur'an'ın indirildiği aydır..." (Bakara Suresi, 185. ayet).

Ramazan ayında yer alan Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir ve bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Bu gece, dua ve ibadetlerle geçirilir.

Ramazan ayı, paylaşma ve yardımlaşma duygularının yoğun yaşandığı bir dönemdir. Zekat, fitre ve sadaka gibi ibadetlerle toplumdaki yardıma muhtaç kimseler desteklenir.

Ramazan ayında sadece yeme-içme değil, aynı zamanda kötü sözlerden, davranışlardan ve her türlü olumsuzluktan uzak durmak gerekir.