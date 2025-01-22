Üye Girişi
Haberler
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!
Yangında kızı ve torununu kaybeden anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış

Yangında çifte acı yaşayan anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü ne zaman 2025? Diyanet takvimi!

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü ne zaman 2025? Diyanet takvimi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılında Ramazan ayı, İslam dünyası tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. "Ramazan ayı ne zaman başlıyor?" ve "Orucun ilk günü ne zaman 2025?" soruları, bu kutsal ayı ibadetle geçirecek milyonlarca insan tarafından araştırılıyor.

2025 yılında Ramazan ayı, Hicri takvime göre Recep ve Şaban aylarının ardından 1 Mart'ta başlıyor. İslam aleminde manevi hazırlıklar yapılırken, ilk oruç günü olan 1 Mart'ta sahur vaktiyle birlikte bu özel ay resmen başlayacak. Vatandaşlar, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Orucun ilk günü ne zaman 2025? Detaylar haberimizde...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacaktır. Bu tarihte ilk oruç tutulacak olup, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece ilk sahur yapılacaktır.

Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Orucun ilk günü ne zaman 2025? Diyanet takvimi!

İlgili Haberler
2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri!2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri!

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı aydır. Bu durum, ayın kutsiyetini artırır. Kur'an'da bu ay için şöyle buyrulmaktadır:

"Ramazan ayı, insanlara doğru yolu gösteren, doğruyu ve yanlışı ayırt eden belgeler olarak Kur'an'ın indirildiği aydır..." (Bakara Suresi, 185. ayet).

Ramazan ayında yer alan Kadir Gecesi, Kur'an'ın indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir ve bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Bu gece, dua ve ibadetlerle geçirilir.

Ramazan ayı, paylaşma ve yardımlaşma duygularının yoğun yaşandığı bir dönemdir. Zekat, fitre ve sadaka gibi ibadetlerle toplumdaki yardıma muhtaç kimseler desteklenir.

Ramazan ayında sadece yeme-içme değil, aynı zamanda kötü sözlerden, davranışlardan ve her türlü olumsuzluktan uzak durmak gerekir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Kimse ne olduğunu anlayamadı! 8 dakikada biten maç
img

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
img

Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Çamlıca'da yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

İstanbul yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor
Tutuklanan Ümit Özdağ'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

Mahkemede verdiği ifadede ses getirecek "suikast" detayı
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.