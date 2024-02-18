RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI? Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı 2024?
Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar kaldı? 2024 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağına dair merak artıyor. Ramazan sayacı ile geri sayım başladı. Peki, RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI? Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı 2024?
Ramazan ayı Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Teravih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı kaç gün olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Peki, RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI? Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı 2024?
RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI 2024?
2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür. Sonuç olarak, Ramazan ayının başlangıcına 21 gün kaldı. Buna göre 18 Şubat Pazar günü itibariyle Ramazan'ın başlamasına 21 gün kaldı.
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi
Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi
Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı
RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba
RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe
RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma
Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi
KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar
KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi
KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba
Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar
Aşure günü – 16 Temmuz Salı
Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi