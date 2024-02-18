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RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI? Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı 2024?

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Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar kaldı? 2024 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağına dair merak artıyor. Ramazan sayacı ile geri sayım başladı. Peki, RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI? Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı 2024?

Ramazan ayı Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Teravih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı kaç gün olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Peki, RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI? Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı 2024?

RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI 2024?

2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür. Sonuç olarak, Ramazan ayının başlangıcına 21 gün kaldı. Buna göre 18 Şubat Pazar günü itibariyle Ramazan'ın başlamasına 21 gün kaldı.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Berat Kandili – 24 Şubat Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 11 Mart Pazartesi

Kadir gecesi - 5 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı Arifesi- 9 Nisan Salı

RAMAZAN BAYRAMI 1. Gün- 10 Nisan Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI 2. Gün- 11 Nisan Perşembe

RAMAZAN BAYRAMI 3. Gün- 12 Nisan Cuma

Kurban Bayramı Arifesi- 15 Haziran Cumartesi

KURBAN BAYRAMI 1. Gün - 16 Haziran Pazar

KURBAN BAYRAMI 2.Gün- 17 Haziran Pazartesi

KURBAN BAYRAMI 3.GÜN- 18 Haziran Salı

KURBAN BAYRAMI 4. GÜN- 19 Haziran Çarşamba

Hicri Yılbaşı – 7 Temmuz Pazar

Aşure günü – 16 Temmuz Salı

Mevlid Kandili - 14 Eylül Cumartesi

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