Ralph Sason kimdir? Büşra Develi'nin sevgilisi Ralph Sason kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Son dönemin popüler isimlerinden Büşra Develi'nin sevgilisi Ralph Sason, hem kariyeri hem de kişiliğiyle dikkat çekiyor. Gastronomi dünyasında yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan Sason, Bebek'in sevilen mekanı Lucca'nın gastronomi direktörü ve yönetici şefi olarak görev yapıyor. Dünya mutfağından ilham alan lezzetleriyle adından söz ettiren genç şefin kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RALPH SASON KİMDİR?

Ralph Sason, yeni neslin önde gelen şeflerinden biridir ve Bebek'in ikonik mekanı Lucca'nın gastronomi direktörü ve yönetici şefi olarak görev yapmaktadır. Dünya mutfağı konusundaki geniş tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımıyla, Lucca'nın menüsüne özgün ve yaratıcı lezzetler katmayı hedeflemektedir.

Kariyerine İtalyan fine dining restoranı Papermoon'da başlayan Sason, aynı zamanda Food Department, Bowl Department ve Taco Department gibi başarılı markaların da kurucuları arasında yer almaktadır.

RALPH SASONKAÇ YAŞINDA?

Metinde Ralph Sason'un yaşıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

RALPH SASON NERELİ?

Metinde Ralph Sason'un memleketi ya da doğum yeri hakkında bilgi yer almamaktadır.

RALPH SASON'UN KARİYERİ

Ralph Sason, kariyerine İtalyan mutfağı üzerine uzmanlaşmış fine dining restoranı Papermoon'da başlamıştır. Ardından, farklı konseptlerde başarılı markalar yaratmış ve kurucuları arasında yer aldığı Food Department, Bowl Department ve Taco Department gibi projelerle gastronomi dünyasında adından söz ettirmiştir.

Şu anda ise Lucca'nın gastronomi direktörü ve yönetici şefi olarak, yenilikçi ve özgün tatlar geliştirmeye devam etmektedir.

BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?

Büşra Develi, Türk dizi ve sinema sektöründe genç yaşına rağmen dikkat çekici projelere imza atmış başarılı bir oyuncudur. 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te doğan Develi, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duymuştur. İlköğretim yıllarından sonra ailesiyle birlikte Antalya'ya taşınmış ve üniversiteye kadar eğitim hayatını burada sürdürmüştür.

Oyunculuk hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'a taşınan Büşra Develi, burada Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda eğitim almaya başlamıştır. Ancak aldığı yoğun dizi ve film teklifleri nedeniyle eğitimine ara verip profesyonel oyunculuk kariyerine yönelmiştir.