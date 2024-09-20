Sakarya Valisi kim oldu? Sakarya Valisi Rahmi Doğan kaç yaşında, nereli?

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, son dönemde halkın merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Halk arasında en çok merak edilen sorular arasında Vali Rahmi Doğan'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu bulunuyor. Doğan'ın biyografisine dair detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler, internet üzerinde araştırmalar yapmaya devam ediyor. Özellikle Sakarya halkı, valilerinin hayatı, kariyeri ve eğitim geçmişi gibi konuları öğrenmek istiyor. Peki, Rahmi Doğan kimdir? Sakarya Valisi Rahmi Doğan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

RAHMİ DOĞAN KİMDİR?

Rahmi Doğan, 1969 yılında Sivas'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Sivas'ta tamamlayan Rahmi Doğan 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Buradan 1991 yılında mezun olan Doğan 1994 yılında kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Adaylık sırasında 8 ay İngiltere'de eğitim aldı. 1997 yılında Başçiftlik Kaymakamı olarak göreve başladı.

1 Haziran 2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kars Valiliğine daha sonra 27 Ekim 2018 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Hatay Valiliğine atandı. 15 Mart 2023 tarihinde 2023 Türkiye genel seçimlerinde Sivas'tan milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Evli ve iki çocuk babasıdır.

19 Eylül Resmi Gazete atama kararı ile Sakarya Valisi oldu.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan