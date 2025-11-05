Haberler

Rafet Milli ailesinin acı günü

Rafet Milli ailesinin acı günü
Güncelleme:
Rafet Milli'nin amcasının oğlu vefat etti. Aile taziye mesajı yayınladı. Mesajda "Cenazesi 6 Kasım 2025 Perşembe günü, öğle namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecektir." denildi.

Rafet Milli amcasının oğlunun vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Mesajda "Cenazesi 6 Kasım 2025 Perşembe günü, öğle namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecektir." denildi.

RAFET MİLLİ AİLESİNİN ACI KAYBI

Rafet Milli, amcasının oğlunun vefatını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Paylaşımında, "Cenazesi 6 Kasım 2025 Perşembe günü, öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadelerine yer verdi.

Rafet Milli ailesinin acı günü

Rafet Milli ailesi taziye mesajı yayınladı. Mesajda "Cenazesi 6 Kasım 2025 Perşembe günü, öğle namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecektir." denildi.

Rafet Milli ailesinin acı günü

"ACI KAYBIMIZ"

Adana'nın tanınmış ağalarından merhum Rafet Milli, merhume Nazmiye Milli'nin sevgili torunu, merhum Recai - Hanife Milli, Şenay - Hasan Milli, Merhum Ali - Keriman Milli, Merhum Özcan - Kimya Milli, Mustafa - Feza Milli, Mehmet - Serap Milli'nin sevgili yeğenleri, merhum İhsan - merhume Saime Sönmezler'in torunu, Meliha - Enis Sezgin, Melih Sönmezler, merhum Hüseyin Sönmezler, Mevlüt - Tuba Sönmezler'in yeğeni, Özlem - Levent Güdüllüoğlu, Meryem - Mehmet Sunay, Ahmet Yasin - Burcu Milli, Nafia - Ahmet Afşar, Nazmiye - Efe Ener, Yasin - Gülsün Milli,

Rafet - Nevra Milli, Nazmiye - Oğuz Parlak, Rengin - Artemiz Avcı, Açelya - Necmi Ulular, Hakan Milli, Nazmiye - Hakkı Bindebir, Halid - Müge Milli, Başak Milli'nin sevgili kuzenleri, Aykut - Bahar Sezgin, Cem - Nuran Sezgin, Furkan Sönmezler'in sevgili kuzenleri,

Müfit - Ceyda Çalık'ın sevgili damadı, Onur - Hande Çalık'ın kardeşleri, Can - Seda Özkanoğlu'nun sevgili kardeşleri, Su ve Teoman Özkanoğlu'nun biricik dayıları, İdil Milli'nin sevgili eşi,

Arden Orhan Milli'nin sevgili babası, Orhan - Ayşegül Milli'nin kıymetli oğulları,

RAFET MİLLİ

Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi 6 Kasım 2025 Perşembe günü (bugün), öğle namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecektir.

AİLESİ

