Rafet Milli ailesinin acı günü
Rafet Milli'nin amcasının oğlu vefat etti. Aile taziye mesajı yayınladı. Mesajda "Cenazesi 6 Kasım 2025 Perşembe günü, öğle namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecektir." denildi.
Rafet Milli amcasının oğlunun vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Mesajda "Cenazesi 6 Kasım 2025 Perşembe günü, öğle namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecektir." denildi.
RAFET MİLLİ AİLESİNİN ACI KAYBI
Rafet Milli, amcasının oğlunun vefatını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Paylaşımında, "Cenazesi 6 Kasım 2025 Perşembe günü, öğle namazının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadelerine yer verdi.
Rafet Milli ailesi taziye mesajı yayınladı. Mesajda "Cenazesi 6 Kasım 2025 Perşembe günü, öğle namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecektir." denildi.
"ACI KAYBIMIZ"
Adana'nın tanınmış ağalarından merhum Rafet Milli, merhume Nazmiye Milli'nin sevgili torunu, merhum Recai - Hanife Milli, Şenay - Hasan Milli, Merhum Ali - Keriman Milli, Merhum Özcan - Kimya Milli, Mustafa - Feza Milli, Mehmet - Serap Milli'nin sevgili yeğenleri, merhum İhsan - merhume Saime Sönmezler'in torunu, Meliha - Enis Sezgin, Melih Sönmezler, merhum Hüseyin Sönmezler, Mevlüt - Tuba Sönmezler'in yeğeni, Özlem - Levent Güdüllüoğlu, Meryem - Mehmet Sunay, Ahmet Yasin - Burcu Milli, Nafia - Ahmet Afşar, Nazmiye - Efe Ener, Yasin - Gülsün Milli,
Rafet - Nevra Milli, Nazmiye - Oğuz Parlak, Rengin - Artemiz Avcı, Açelya - Necmi Ulular, Hakan Milli, Nazmiye - Hakkı Bindebir, Halid - Müge Milli, Başak Milli'nin sevgili kuzenleri, Aykut - Bahar Sezgin, Cem - Nuran Sezgin, Furkan Sönmezler'in sevgili kuzenleri,
Müfit - Ceyda Çalık'ın sevgili damadı, Onur - Hande Çalık'ın kardeşleri, Can - Seda Özkanoğlu'nun sevgili kardeşleri, Su ve Teoman Özkanoğlu'nun biricik dayıları, İdil Milli'nin sevgili eşi,
Arden Orhan Milli'nin sevgili babası, Orhan - Ayşegül Milli'nin kıymetli oğulları,
RAFET MİLLİ
Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Cenazesi 6 Kasım 2025 Perşembe günü (bugün), öğle namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecektir.
AİLESİ