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Rabia ve kaynanası diskalifiye mi olacak? Gelinim Mutfakta'da Rabia neden diskalifiye oldu?

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Popüler televizyon programı Gelinim Mutfakta'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Yarışmacı Rabia ve kaynanası, diskalifiye olma tehlikesiyle karşı karşıya. Rabia'nın diskalifiye olma sebebi ise henüz netlik kazanmadı. Yarışma severler, konu hakkında daha fazla bilgi almayı bekliyor.

Rabia puanlama sonrası stüdyoyu terk etti. Gelinim Mutfakta'nın 12 Eylül Perşembe günkü yayınında puanlamadan memnun olmayan Rabia gelin stüdyoyu terk etti. Rabia ve kaynanasının diskalifiye olup olmayacağı merak ediliyor. İzleyiciler, 13 Eylül Cuma final gününü heyecanla bekliyor. Peki, Rabia ve kaynanası diskalifiye mi olacak? Gelinim Mutfakta'da Rabia neden diskalifiye oldu?

RABİA VE KAYNANASI DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Rabia puanlama sonrası stüdyoyu terk etti. Rabia ve kaynanası programdan ayrılacak mı? Sorusunun cevabı izleyenler tarafından merak ediliyor.

Rabia ve kaynanası diskalifiye mi olacak? Gelinim Mutfakta'da Rabia neden diskalifiye oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Eylül 2024'te yayınlanan 1449. Bölümünde Aysun Kuşatan, Yasemin Kocakurt, Rabia Döner ve Zehra Aygül Kahya "Çökertme Kebabı" için yarıştı. Gelinim Mutfakta'da bugünün kazananı ise 22 puanla Aysun oldu.

Rabia ve kaynanası diskalifiye mi olacak? Gelinim Mutfakta'da Rabia neden diskalifiye oldu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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