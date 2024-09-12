Rabia ve kaynanası diskalifiye mi olacak? Gelinim Mutfakta'da Rabia neden diskalifiye oldu?
Popüler televizyon programı Gelinim Mutfakta'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Yarışmacı Rabia ve kaynanası, diskalifiye olma tehlikesiyle karşı karşıya. Rabia'nın diskalifiye olma sebebi ise henüz netlik kazanmadı. Yarışma severler, konu hakkında daha fazla bilgi almayı bekliyor.
Rabia puanlama sonrası stüdyoyu terk etti. Gelinim Mutfakta'nın 12 Eylül Perşembe günkü yayınında puanlamadan memnun olmayan Rabia gelin stüdyoyu terk etti. Rabia ve kaynanasının diskalifiye olup olmayacağı merak ediliyor. İzleyiciler, 13 Eylül Cuma final gününü heyecanla bekliyor. Peki, Rabia ve kaynanası diskalifiye mi olacak? Gelinim Mutfakta'da Rabia neden diskalifiye oldu?