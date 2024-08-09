Pubg Mobile kapanıyor mu? Pubg Mobile kapanacak mı, ne zaman yasaklanacak?

PUBG Mobile Türkiye'de yasaklanacak mı sorusu son günlerde yasaklanan platformların ardından merak konusu oldu. Pubg Mobile kapanıyor mu? Pubg Mobile kapanacak mı, ne zaman yasaklanacak?

PUBG MOBİLE KAPANIYOR MU?

Roblox'un ardından gündeme gelen Pubg mobile Türkiye'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. PUBG Mobile daha önce Hindistan'da yasaklanmıştı.

Pubg ile ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

PUBG MOBİLE HAKKINDA

Amaç, PUBG: Battlegrounds'a benzer. 99+ tane oyuncuyla savaşmaktır. Oyuncular, yerden bomba, silah, çanta, eklenti vb. şeyleri toplarlar. Ayrıca oyuncular belirlenen alanda kalmaları gerekir. Yoksa hasar alırlar.

Sistem Gereksinimleri

PUBG Mobile'ın sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için aşağıdaki sistem hizmetlerinin sağlanması önemlidir:

İşlemci: Snapdragon 660 veya eşdeğer bir işlemci.

RAM: En az 3 GB RAM.

Depolama: Oyun güncelleme ve güncellemeleri en az 4 GB depolama alanında yer almaktadır.

İşletim Sistemi: Android 5.1.1 veya üstü.

Bu özellikler, oyunun optimal performansını sağlamak için önerilen minimum donanım özellikleridir. Daha güncel ve yüksek kapasiteli cihazlar, daha iyi bir oyun deneyimi sunabilir.