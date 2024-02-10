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PTT Cumartesi açık mı? PTT hafta sonu çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? PTT Cumartesi günü çalışma saatleri!

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Cumartesi günü PTT'de işlem yaptırmak isteyen kişiler tarafından PTT Cumartesi açık mı? Sorusu araştırılmakta. PTT çalışma saatlerini ve günlerini merak etmekte olan vatandaşlar tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Peki, PTT Cumartesi açık mı? PTT hafta sonu çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? PTT Cumartesi günü çalışma saatleri!

Ptt Cumartesi açık mı? Sorusu, özellikle hafta sonları bankaların ve kurumsal firmaların yanı sıra Ptt'nin çalışma saatlerini merak etmekte olan vatandaşlar bu tarz sorular ile araştırmalarını sürdürmekte. PTT kargo çalışma saatleri tablosuna göz atarak planlarını ona göre şekillendirmek isteyenler PTT kaçta açılıyor, kaça kadar açık gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, PTT Cumartesi açık mı? PTT hafta sonu çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? PTT Cumartesi günü çalışma saatleri!

PTT CUMARTESİ AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. PTT şubeleri Pazar günleri kapalıdır. Buna göre Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. İşlem yapacak olan vatandaşlar işlemlerini Pazartesi günü gerçekleştirebilir.

PTT Cumartesi açık mı? PTT hafta sonu çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? PTT Cumartesi günü çalışma saatleri!

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Hafta içi: 08:30- 17:00 (bazı şubelerde 17:30)

Öğle arası: 12:30- 13:30

NOT: PTT şubeleri arasında bölgeden bölgeye kapanış saatlerinde farklılıklar yaşanabilmektedir. Bazı şubeler 17.30'a kadar işlem yaparken kimi şubeler 16.30 - 17.00'a kadar işlem yapmaktadır. PTT ile ilgili işlemlerinizde bu saatleri göz önünde bulundurarak ya da gideceğiniz şubenin kapanış saatini internetten teyit ederek işlem sağlayabilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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