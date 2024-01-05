Ptt Cumartesi açık mı? Sorusu, Cumartesi günleri saat kaça kadar açık, dağıtım yapıyor? Sorusunu merak etmekte olan ve işlem yaptıracak olan kişiler başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu tarz yerler Cumartesi günü yarım gün çalışmakta veya tam gün kapalı olmaktadır. Peki, PTT Cumartesi açık mı? PTT Cumartesi günleri saat kaça kadar açık, dağıtım yapıyor?

PTT CUMARTESİ AÇIK MI?

PTT şubelerinin çalışma saatleri, günlük rutin ve tatil durumlarına göre düzenlenmiştir. Genel olarak, PTT şubeleri hafta içi sabah 8.30'dan öğle arasına kadar olan 12.30'a kadar hizmet vermektedir. Öğle arasının ardından ise saat 13.30'dan akşam 17.30'a kadar açık kalır. Ancak, bazı PTT şubelerinde çalışma saatleri 17.00'de sona erebilmektedir.

Cumartesi günleri, merkez PTT şubeleri dışında genel olarak tüm PTT şubeleri kapalıdır. Ancak belirli bölgelerdeki şubeler, cumartesi günleri 13.30'a kadar hizmet verebilmektedir. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise PTT şubeleri kapalıdır.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

PTT Kargo'nun çalışma saatleri de genel olarak hafta içi 08:30-17:00 arasında sürmektedir. Öğle arası 12:30-13:30 olarak planlanmıştır. Cumartesi günleri ise merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler kapalıdır, ancak belirli bölgelerdeki şubeler 13.30'a kadar hizmet verebilmektedir. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise PTT Kargo hizmet vermemektedir.

PTT'nin çalışma saatleri il ve ilçe merkezine göre değişiklik gösterebilir. Bu konuda en güncel ve detaylı bilgileri öğrenmek için lütfen "Size en yakın PTT" linkini ziyaret ediniz. Kurumsal bir dil kullanarak, size en uygun PTT şubesinin çalışma saatleri hakkında doğru bilgileri alabilirsiniz.