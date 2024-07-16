PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, puan ve sıralamalarına göre tercih yapacak. Birçok kişi psikoloji bölümünün tavan ve taban puanlarını merak ediyor. Psikoloji bölümünün hangi üniversitelerde olduğu araştırılıyor. 2024 ÖSYM ve YÖK ATLAS psikoloji taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi!

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI

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YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayımladı.