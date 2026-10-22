Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

PSG Ibrahim Maza için Avrupa devleriyle yarışıyor!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PSG Ibrahim Maza için Avrupa devleriyle yarışıyor!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız devi Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen forması giyen 20 yaşındaki Cezayirli yıldız Ibrahim Maza'yı transfer etmek için harekete geçti. Genç oyuncu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında.

Psg'den Ibrahim Maza için transfer hamlesi! Avrupa devleri peşinde

Fransız devi Paris Saint-Germain'in, Bayer Leverkusen forması giyen 20 yaşındaki Cezayirli yıldız Ibrahim Maza'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Psg'nin genç futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük bir çaba göstermeye hazırlandığı iddia edildi.

Cezayirli gazeteci Brahim Hanifi'nin haberine göre Psg, Ibrahim Maza'yı ne pahasına olursa olsun transfer etmek istiyor. Teknik direktör Luis Enrique'nin, hem 10 numara pozisyonunda hem de kanatlarda görev yapabilen genç oyuncunun çok yönlü oyun yapısını beğendiği belirtiliyor.

AVRUPA DEVLERİ TRANSFER İÇİN DEVREDE

Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Maza, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi. Psg'nin yanı sıra Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal ve Tottenham'ın da genç futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Bayer Leverkusen ise 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Maza'yı takımda tutmak için yeni kontrat görüşmelerine başladı. Henüz PSG tarafından yapılmış resmi bir teklif veya doğrulanmış transfer görüşmesi bulunmuyor

Mustafa Murat Erdem
Mustafa Murat Erdem
Haberler.com
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına çuval çuval para girdi
İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti

Türkiye alarma geçti! Acil uyarı yapıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zelenskiy'den savaşı bitirecek adım! Mevcut cephe hattında barışa 'evet' dedi

Zelenskiy kapıyı araladı! Mevcut cephe hattında barışa hazır
Gazze'deki hastaneler karanlığa gömülmek üzere! Sağlık Bakanlığından hayati çağrı

Ülkedeki hastaneler için hayati çağrı! Son ışık da sönmek üzere
Emir Sarıgül hakkında tutuklama kararı

Bir oğlu tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün diğer oğlu hakkında da karar
Bakıcısını ağır yaraladı, köydeki evleri yıktı! Çıldıran fil 15 saatte yakalandı

Köyü yıkan 15 saatlik fil terörü
İtalya'da marketlere girenler gözlerine inanamadı

Marketlere girenler gözlerine inanamadı
ABD ve İsrail'in saldırı iddiası piyasaları sarstı! Petrol 111 doları aştı

Korkulan haber geldi! Piyasalar yangın yeri
Uçakta yılan paniği! 40 santimetrelik yılan nedeniyle sefer iptal edildi

Bir göründü, bir kayboldu! Uçuş onun yüzünden iptal edildi