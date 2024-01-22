Propolis deneyi nedir? İlk Türk astronot Alper Gezeravcı 'Propolis' deneyini nasıl yapacak?

Propolis deneyi nedir? Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, propolisin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisinin test edileceğini açıkladı. Peki, Propolis deneyi nedir? İşte, İlk Türk astronot Alper Gezeravcı "Propolis" deneyini nasıl yapacak? Detaylar haberimizde!

PROPOLİS DENEYİ NEDİR?

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ilk görüşmede, uzayda propolisin mikro yerçekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisini test edeceğini belirtti.

Propolis, arıların yaprak döken ağaçların tomurcuklarından ve kabuklarından topladığı, balmumu, polen ve tükürük salgıları ile zenginleştirdikleri bir maddedir. Arılar propolisi petekleri dezenfekte etmek, yapı malzemesi olarak ve mumyalama için kullanmaktadır. Propolis esas olarak ağaçlar sayesinde üretilir, arılar reçineleri toplar, tükürük bezlerinden maddeler ekler ve karışımı çeneleriyle daha da işler. Propolisin çoğu reçine ve mumlardan oluşur.

Propolis, bağışıklık savunmaları için güçlü destek sağlar ve dengeli bağışıklık işlevine yardımcı olur. bağışıklık ve antioksidan faydaları, genel sağlık ve esenlik için de vücuda destek olmaktadır, iltihap giderici özelliği bulunmaktadır. Propolis etkili bir dezenfektandır, virüsler, bakteriler ve mantarlara karşı oldukça etkilidir. Mantar enfeksiyonları, egzama ve sivilcelerin tedavisinde birçok faydalı etkisinden dolayı kullanmaktadır. Vücutta bir iltihapla olduğunda; boğaz ağrısı, diş eti problemleri, mide, bağırsak veya idrar yollarında enfeksiyon olduğunda propolis tedaviye yardımcı olmaktadır.

ARI ÜRÜNÜ PROPOLİS UZAY BİLİMİNİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Ağırlıksız ortamda yaşayan ve yüksek miktarda radyasyona maruz kalan astronotların bağışıklık sistemleri zaman içinde zayıflayabilir. Ayrıca, uzay koşullarına adapte olan bakteriler, antibiyotiklere direnç geliştirebilir, daha hızlı çoğalabilir ve insan sağlığını tehdit edebilir. Bu nedenle doğal bir arı ürünü olan propolisin antibakteriyel özelliğinin mikro yerçekimi ortamında test edilmesi araştırmaya değer ve uzay bilimin geleceği için oldukça önemli.