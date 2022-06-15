Prof. Dr. Mehmet Şahin kimdir? Mehmet Şahin nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mehmet Şahin eserleri ve biyografisi!

Siyaset bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin kimdir, nerelidir, hangi üniversite görev yapıyor? Tüm detaylar haberimizde...

PROF. DR. MEHMET ŞAHİN KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Şahin üniversite eğitimini ODTÜ Tarih bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Aslen Kahramanmaraşlıdır.

Prof. Dr. Mehmet Şahin doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Şahin, 13 yıl Gazi Üniversitesi, uluslararası ilişkiler bölümünde çalıştı. Şahin, halen Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde. Prof. Dr. olarak çalışmaktadır. Şahin, aynı zamanda Polis Akademisi Uluslararası Terör ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin müdürlüğünü yürütmektedir. Mehmet Şahin'in çalışmaları Uluslararası Politikada Din, Orta Doğu ve Türk Dış Politikası üzerinedir.

Mehmet Şahin'in ortak yazdığı ve kendisine ait bazı kitapları da mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibidir.

PROF. DR. MEHMET ŞAHİN KİTAPLARI

- Orta Doğu Siyasetinde Suriye,

- Orta Doğu Siyasetinde İsrail,

- II. Körfez Savaşı,

- Ortadoğu Siyasetinde İran

- Türk Dışpolitikası ve Kamu Diplomasisi

- Din-Dış Politika İlişkisi: ABD Örneği

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