Prof. Dr. Mehmet Şahin kimdir? Mehmet Şahin nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mehmet Şahin eserleri ve biyografisi! - Haberler

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Prof. Dr. Mehmet Şahin kimdir? Mehmet Şahin nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mehmet Şahin eserleri ve biyografisi!

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Prof. Dr. Mehmet Şahin kimdir? Mehmet Şahin nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mehmet Şahin eserleri ve biyografisi!

Prof. Dr. Mehmet Şahin'in kim olduğu merak ediliyor. Bazı açık oturum programlarına katılan Mehmet Şahin'in mesleği, nereli olduğu, kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Şimdi Mehmet Şahin hakkındaki bilgilere bakalım.

Siyaset bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin kimdir, nerelidir, hangi üniversite görev yapıyor? Tüm detaylar haberimizde...

PROF. DR. MEHMET ŞAHİN KİMDİR?

Prof. Dr. Mehmet Şahin üniversite eğitimini ODTÜ Tarih bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini ise ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Aslen Kahramanmaraşlıdır.

Prof. Dr. Mehmet Şahin doktora eğitimini ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Şahin, 13 yıl Gazi Üniversitesi, uluslararası ilişkiler bölümünde çalıştı. Şahin, halen Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü'nde. Prof. Dr. olarak çalışmaktadır. Şahin, aynı zamanda Polis Akademisi Uluslararası Terör ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin müdürlüğünü yürütmektedir. Mehmet Şahin'in çalışmaları Uluslararası Politikada Din, Orta Doğu ve Türk Dış Politikası üzerinedir.

Mehmet Şahin'in ortak yazdığı ve kendisine ait bazı kitapları da mevcuttur. Bunlar aşağıdaki gibidir.

PROF. DR. MEHMET ŞAHİN KİTAPLARI

- Orta Doğu Siyasetinde Suriye,

- Orta Doğu Siyasetinde İsrail,

- II. Körfez Savaşı,

- Ortadoğu Siyasetinde İran

- Türk Dışpolitikası ve Kamu Diplomasisi

- Din-Dış Politika İlişkisi: ABD Örneği

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Yorumlar (6)

Murat Uludere:

Saygideger hocam. 26 yil devletime milletime ogretmen olarak hizmet edip emekli olmus 57 yasinda bir emekli vatandasim. Bu yasima kadar bircok dernek ve sendikada ust duzey yoneticilik yaptim. Bu ulke ile ilgili ogrendigim tek sey malesef kisilikli nitelikli bilgili objektif dusunup konusabilen dunyayi tum gercekligiyle tanimaya calisip ufkunu genis aklini uyanik tutabilen insan sayisi giderek azaliyor. Siyaset kurumu iktidari ve muhalefetiyle bahsettigim nitelikte insanlarin yeriyken malesef

Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
halil ibrahim Güven:

size katılıyorum mehmet şahin gibi kendine akademisyen diyenler trol gibi bir o yana bir bu yana savrulduklarını gördükce vah ülkem diye üzülüyorum

1 3 Yayından Kaldır
Hüseyin KURTULUŞ:

HOCA ASKERLİĞİNİ NEREDE YAPMIŞ?

Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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