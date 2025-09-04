Bir döneme damgasını vuran, milyonların hafızasında yer edinen efsane dizi Prison Break, yıllar boyunca Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başardı. Ancak son günlerde diziyi arayan kullanıcılar büyük bir sürprizle karşılaştı: Prison Break Netflix'ten kaldırıldı mı? Prison Break Netflix'ten neden kaldırıldı? İşte detaylar...

PRISON BREAK NETFLIX'TEN KALDIRILDI MI?

Efsane dizi Prison Break, yıllar boyunca sadık bir izleyici kitlesine sahip oldu. Aksiyon dolu kurgusu ve unutulmaz karakterleriyle ekranlara damga vuran dizi, bir süredir Netflix üzerinden kolayca izlenebiliyordu. Ancak son dönemde kullanıcılar platformda diziyi bulamamaya başladı. Bu da "Prison Break Netflix'ten kaldırıldı mı?" sorusunu beraberinde getirdi. Evet, resmi bilgilere göre Prison Break dizisinin tüm sezonları ve bölümleri 4 Eylül 2025 Perşembe günü itibarıyla Netflix'ten kaldırıldı.

PRISON BREAK NETFLIX'TEN YİNE Mİ KALDIRILIYOR?

Bu soru da oldukça sık aratılan bir başlık haline geldi çünkü Prison Break, daha önce de çeşitli dönemlerde Netflix kütüphanesinden çıkarılmıştı. İlk olarak 2022 yılında platformdan kısa süreliğine kaldırılan dizi, telif ve yayın haklarıyla ilgili yapılan anlaşmalar sonucu 2024'te tekrar Netflix Türkiye'ye dönmüştü. Ancak bu dönüş uzun soluklu olmadı.

Disney'in FOX içerikleri üzerindeki dağıtım politikalarını yeniden şekillendirmesi sonucu, Prison Break ve benzeri içerikler lisans süresi dolunca yeniden platformdan kaldırıldı. Bu, dizinin Netflix serüveninin bir kez daha sona erdiği anlamına geliyor.

PRISON BREAK NETFLIX'TE NEDEN YOK?

Peki, "Prison Break Netflix'te neden yok?" sorusunun yanıtı tam olarak ne? İşte detaylar:

"Prison Break", orijinal olarak 20th Century Fox Television tarafından üretilmiş bir dizi. Şu anda Fox'un tüm yayın ve içerik hakları Disney bünyesinde bulunuyor. 2022-2024 yılları arasında Netflix, sınırlı bir süre için bu dizinin yayın haklarını almıştı. Bu hakların süresi Eylül 2025 itibarıyla sona erdi ve Disney, diziyi kendi dijital platformlarına yönlendirme kararı aldı.

Kısacası, Netflix kullanıcıları Prison Break dizisini artık bu platformda izleyemeyecek çünkü yayın lisansı sona erdi ve yenilenmedi. Dizi, muhtemelen Disney+ gibi Disney'in sahip olduğu diğer dijital yayın platformlarında yer alacak.

PRİSON BREAK NETFLIX'TEN NEDEN KALDIRILDI?

Buradaki temel faktör, lisans anlaşmalarının süreli olması. Netflix, her içeriği kendi bünyesinde üretmediği için, başka yapımcı şirketlerden geçici lisanslarla yayın hakkı alır. Bu haklar sona erdiğinde ise içerikler platformdan kaldırılır.

Prison Break de bu içeriklerden biri. Yayın hakları Disney'e ait olduğu için, Disney, Netflix ile yaptığı lisans anlaşmasını uzatmama kararı aldı. Bu da dizinin 4 Eylül 2025 itibarıyla platformdan tamamen kaldırılmasına neden oldu.