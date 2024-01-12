Prestij Meselesi Gani kim, Gani gerçekte kim?

İzleyenleri ekrana bağlayan Prestij Meselesi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Prestij Meselesi filmini izleyecek olanların merak ettiği Prestij Meselesi konusu nedir, Prestij Meselesi Gani kim, Gani gerçekte kim gibi konuları inceliyoruz.

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dram türündeki filmde; 1989 yılında Beyoğlu'nda Balin pavyonda çalışan Hilmi Topaloğlu, abisi Mustafa Topaloğlu'nun önerisi ile müzik yapımcısı olur.

Mustafa ve Hilmi Topaloğlu Unkapanı müzik çarşısında Nokta müzik isimli bir yapım şirketi kurarlar. Genç yeteneklerin peşine düşen yapımcı Hilmi Topaloğlu sırası ile önce Haluk Levent'i bulur.

OYUNCU KADROSU

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, oyuncu kadrosunda Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Birdan Damla Yılmaz, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Mahmut Kırmızıgül, Onur Gözeten, Ali Erkin, Ece Yaşar ve Ali Sürmeli, Bülent Emrah Parlak, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Erkan Petekkaya, Levent Sülün, Melek Baykal, Meral Çetinkaya, Murat Han, Necmi Yapıcı, Nursel Köse, Zafer Ergin'in yer aldığı alıyor.

PRESTİJ MESELESİ KARAKTERLERİ

• Engin Hepileri - Hilmi Topaloğlu

• Eser Yenenler - Şinasi

• Aslıhan Güner - Semiha

• Biran Damla Yılmaz - Gölhan

• Şebnem Bozoklu - Jale

• Melisa Döngel - Ayşen

• Mahmut Kırmızıgül - Mahsun Kırmızıgül

• Onur Gözeten - Özcan Deniz

• Ali Erkin - Haluk Levent

• Ali Sürmeli - Mehmet Ersoy

• Melek Baykal

• Erkan Petekkaya - Gani

• Zafer Ergin - Fahrettin Aslan

• Defne Samyeli - Kendisi[8]

• Ece Yaşar - Sevgi

• Bülent Emrah Parlak - Mustafa Topaloğlu

• Celil Nalçakan

• Erdal Özyağcılar - Serpil Akıllıoğlu

• Murat Han - Eşref

• Levent Sülün

• Meral Çetinkaya - Belkıs Aran

• Necmi Yapıcı

• Nursel Köse - Fatma

• Barış Murat Yağcı