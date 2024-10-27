Power Rangers filmi genellikle çeşitli dijital platformlarda veya televizyon kanallarında özel programlar kapsamında yayınlanabiliyor. Filmin hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili en güncel bilgiye ise, yayın akışlarını veya dijital platform duyurularını takip ederek ulaşabilirsiniz. Peki, POWER RANGERS filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları kim? Detaylar haberimizde...

POWER RANGERS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Power Rangers filmi, süper güçler kazanarak dünyayı kötülükten koruma görevini üstlenen beş genç öğrencinin hikayesini anlatıyor. Angel Grove adlı kasabada yaşayan bu beş genç, sıradan hayatlarına devam ederken gizemli bir keşif yapar ve dünyayı tehdit eden eski bir düşman olan Rita Repulsa'nın geri döndüğünü öğrenir. Özel yetenekler kazanarak Power Rangers'a dönüşen gençler, birlik olup kasabalarını ve dünyayı Rita'dan kurtarmak için savaşmak zorundadır. Hem dostlukları hem de cesaretleri sınanırken, kötü güçlerle mücadele eder ve gerçek birer kahraman olmanın ne anlama geldiğini keşfederler.

POWER RANGERS FİLMİ OYUNCULARI

Dacre Montgomery,

Naomi Scott,

RJ Cyler,

Ludi Lin

Becky G.,

Elizabeth Banks,

Anjali Jay,

Bryan Cranston,

David Denman,

Emily Maddison,

Lisa Berry,

Patrick Sabongui,

Caroline Cave,

Kayden Magnuson,

Jason Tremblay