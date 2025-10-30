Haberler

Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam

Aksaray'da kırmızı ışıkta duran araca çarpan alkollü sürücü ve yakınları, olay yerine gelen polislere saldırdı. Uyarılara rağmen taşkınlık yapan grup, biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Yere yatırılıp ters kelepçe takılan bir kişi, "Gardaş tamam" diyerek polis ekiplerine yalvardı.

Aksaray'da trafik ışıklarında duran araca çarpan alkollü sürücü ve yakınları, olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Uyarılara rağmen taşkınlık yapan grup, biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

Olay, Aksaray merkezdeki trafik ışıklarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen sürücü, kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarptı. Kaza yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak sürücü ve yakınları, polise hakaret ederek fiziksel saldırıda bulundu.

YERE YATIRILINCA YALVARMAYA BAŞLADI

Uyarılara rağmen durmayan grup, polisin biber gazı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan biri yere yatırılıp ters kelepçe takıldıktan sonra, "Gardaş tamam" diyerek ekiplerden özür diledi.

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Hem suçlu hemde güçlü ama iyi olmuş.polislerin ellerine sağlık bu zırtapozu inim inim yalvartığınız için..

Haber Yorumlarıerman genç :

AKSARAY KADAR İLLET BİR ŞEHİR YOK HER GÜN OLAY

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Polis devleti temsil eder. Devletin polisine el uzatıldığında devlete el uzatılmıştır. Cezalar caydırıcı olmalı..

Haber Yorumlarımhmtc:

Ellerine sağlık.. Ama yetki artmalı. En azından bu gibilerle uğraşmamak için şok tabancası yerinde olacaktır .

Haber YorumlarıMGk:

Bu halk polisinin, askerinin arkasında vatandaşa merhamet ve anlayış bekliyoruz ama suçluya, arsıza acımayın kardeşim

