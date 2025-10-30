Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam

Aksaray'da trafik ışıklarında duran araca çarpan alkollü sürücü ve yakınları, olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Uyarılara rağmen taşkınlık yapan grup, biber gazıyla etkisiz hale getirildi.

Olay, Aksaray merkezdeki trafik ışıklarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen sürücü, kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarptı. Kaza yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak sürücü ve yakınları, polise hakaret ederek fiziksel saldırıda bulundu.

YERE YATIRILINCA YALVARMAYA BAŞLADI

Uyarılara rağmen durmayan grup, polisin biber gazı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan biri yere yatırılıp ters kelepçe takıldıktan sonra, "Gardaş tamam" diyerek ekiplerden özür diledi.