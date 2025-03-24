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Polis ile "Canım yanıyor" diyen eylemci arasındaki diyalog dikkat çekti

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Saraçhane'deki İmamoğlu'na destek gösterilerinde bir polis memuru ile eylemci genç kız arasındaki diyalog dikkat çekti. Polis, kıza "Burası kanunsuz bir eylem... Güzelim neden buradasın?" diye sorarken, genç kız "Canım çok acıyor!" diyerek karşılık verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'de düzenlenen protesto gösterileri gece boyunca devam etti. Polis ekipleri ile eylemciler arasında zaman zaman tansiyon yükselirken, bazı anlar sosyal medyada gündem oldu.

"GÜZELİM NEDEN BURADASIN?"

Bunlardan biri de bir polis memuru ile eylemci genç kız arasında yaşanan diyalog oldu. Polis memuru, otobüs durağına sığınan genç kıza "Burası kanunsuz bir eylem... Güzelim neden buradasın?" diye sordu. Genç kız, polis memurunun bu sorusuna "Canım çok acıyor" karşılığını verdi.

"HER İKİSİNİN DE SUÇSU OLMASI GERÇEĞİ"

Bu anlar, kısa sürede sosyal medyada viral olurken videonun altına "Polis bey eylem kanunsuz falan değil", "Her ikisinin de suçsuz olması gerçeği", "Korku filmi gibi bir sahne" şeklinde yorumlar yapıldı.

Polis ile
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sosyal Medya
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Yorumlar (90)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Oracıkta verse kanun manun yasak dinlemez ama :)

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Yorum Beğenme1840
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Haber YorumlarıKenan Aslan:

Herkesi kapıkulu askerleri yaptılar.Neyin yasağı,neyin kanunsuzu.Herseyi yasaklayin.Birilerine kemik verip burda yotum yapmakla olmuyor

Yorum Beğen460
Yorum Beğenme906
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

cHPlilerin sihirli sözleri, Özgürlük, Demokrasi, ifade özgürlüğü, ve acıtasyon içeren sözler. ama kendileri bu sözleyikleri kelimelerin gerekliliğini asla yerine getirmiyorlar. Sadece milleti kandırmak soymak peşinden sürüklmek için kullanıyorlar.

Yorum Beğen896
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Haber YorumlarıAlkurt:

Guzel vicdanli Polis kardesin merhameti

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

doğum sancısı tuttu galiba

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Haber Yorumlarıhakan sasmaz:

Polisin emri kanunsuz siz onların can güvenliğini korumakla mükellefsiniz insanlar anayasanın 34 maddesine dayanaraktan gösteri yapıyor

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Yorum Beğenme487
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Haber YorumlarıMr Camel:

kanunsuz alan niye oluyor erdoğan akp kabine devleti istiyor diye millete karşı polıslerin karşı olmasıda saçma insanları bırakın bayrak sallasın ne zararı var

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Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

Cemil çok ayıp. Türk polisi SEREFİN sembolüdür.

Yorum Beğen377
Yorum Beğenme70
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Haber Yorumlarıdeliyürek:

kızda maşallah güzelmiş ha

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme366
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Haber YorumlarıSerdar Mert:

protesto yasal bir haktır. Türk milleti de hakkını kullanıyor. Şimdi birileri çıkmış yüzüne kezzap atılan polis edebiyatı yapıyorlar. O polisler yasal haklarını kullanan insanlara saldırmasaydı, insanlara şiddet uygulasaydı başlarına bunlar gelmezdi. Üstelik sadece savunma için gösteri yerine girip döve döve bastonu kırılan görme engelliydi unutmamak lazım.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme57
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