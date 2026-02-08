Poligonda akılalmaz görüntü! Genç kadının verdiği tepki dikkat çekti

Kız arkadaşıyla birlikte bir atış poligonuna giden bir kişinin sergilediği sorumsuz davranışlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde genç adamın silahını çekerek, kız arkadaşına son derece yakın bir mesafeden kontrolsüz biçimde art arda ateş ettiği görülüyor.

GÜVENLİK KURALLARINI HİÇE SAYDI

Paylaşılan kayıtlarda, temel güvenlik kurallarının hiçe sayıldığı ve poligon disiplinine aykırı hareketler sergilendiği dikkat çekiyor. Silahın namlusunu çevresindekilere doğru yönelten şahsın rahat tavırları, izleyenlerde büyük endişe yarattı.

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcıları, genç kadının gülerek karşılık verdiği söz konusu görüntülere sert tepki göstererek hem şahsın hem de poligon yetkililerinin sorumluluğunu sorguladı. Birçok kullanıcı, bu tür alanlarda en küçük hatanın ölümcül sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Bir yetkili de gelip arkadaş siz ne yapıyorsunuz dememiş mi yani?

- Kadın daha iyi silah kullanıyor

- Bunlar hep mafya dizilerinin özentileri

- Buranın kapandığı haberi de gelir yakında.