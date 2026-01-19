Haberler

Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler
Brezilya'da bir çiftin plajda çocukların gözü önünde uygunsuz görüntüleri kameraya yansıdı. Dakikalarca süren iğrenç görüntüler polisin müdahalesi ile son buldu.

  • Brezilya'da bir plajda bir çift, çocukların bulunduğu alanda uygunsuz davranışlar sergiledi.
  • Çiftin davranışları dakikalarca sürdü ve cep telefonu kameralarına yansıdı.
  • Polis, ihbar üzerine olay yerine gelerek çifte müdahale etti ve durumu sonlandırdı.

Brezilya'da bir plajda yaşanan olay kamuoyunda tepki topladı. Bir çiftin, çocukların da bulunduğu alanda sergilediği uygunsuz davranışlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

DAKİKALARCA SÜRDÜ

Görüntülerde, plajda bulunan diğer vatandaşların ve çocukların varlığına rağmen çiftin davranışlarını sürdürdüğü görüldü. Dakikalarca devam eden olay çevrede bulunanların tepkisine neden oldu.

POLİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çifte müdahale ederek durumu sonlandırdı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMali:

Türkiye de müdahale edilmiş olsaydı, birileri yine çıkıp özgürlük diye konuşacaktı

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurt:

Onlarda mı manukyanın torunu kamâlin askerleri

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

