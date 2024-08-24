Türk Deniz Kuvvetleri ve Türk savunma sanayiine yeni kabiliyet ve yetenekler kazandıran Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis, bugün hizmete alındı. Peki, Pirireis nedir? Pirireis denizaltısı ne işe yarayacak? Detaylar haberimizde...

PİRİREİS NEDİR?

Türkiye'nin yeni denizaltısı Pirireis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete alındı. Muğla'da gerçekleştirilen törende "Donanmamızın gücüne güç katacağız" diyen Erdoğan; Hızırreis denizaltımızın 2025, Muratreis denizaltımızın ise 2026'ta hizmete alınacağını belirtti.

PİRİREİS DENİZATLISI NE İŞE YARAYACAK?

Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Deniz Kuvvetlerimizin gücünü ve etkinliğini artıracak gemilerin teslimi ve Aksaz Tersanesi Komutanlığımızın hizmete girişi vesilesiyle bir aradayız. Bu özel günde tersane komutanlığımızla birlikte ordumuz için kritik önemi haiz Pirireis denizaltımızı hizmete alıyor. Hızırreis denizaltımıza bayrak çekiyor ve seyr testlerini başlatıyoruz. Muratreis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerine başlıyor. İlaveten 2-3-4 numaralı akaryakıt gemileriyle 3 bin tonluk denizaltı havuzunu da hizmete veriyoruz. Gemilerimizin ve denizaltımızın inşasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor, ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Sözlerimin hemen başında vatanımızın bekası milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyor, rabbim hepsinden razı olsun diyorum.